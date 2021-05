Le conseiller Michel Béland à Sainte-Catherine quitte la vie politique

Michel Béland, conseiller municipal à Sainte-Catherine, quitte ses fonctions le 14 mai après plus de 26 ans en politique, a-t-il annoncé lors de la séance du conseil, le 11 mai.

Le politicien siégeait au district 5, qui inclut le parc Fleur-de-Lys et une majeure partie du quartier où les rues portent des noms d’arbres. Il s’est impliqué dans des dossiers comme le transport, les événements et les activités familiales ainsi qu’au comité consultatif d’urbanisme et au conseil d’administration du RécréoParc, partage la Ville par voie de communiqué.

La mairesse Jocelyne Bates a indiqué au moment du dépôt de la lettre de démission de M. Béland que, comme son départ survient dans les 12 mois précédant l’élection municipale, le poste restera vacant jusqu’en novembre.

Elle a pris le temps de souligner son dévouement auprès de la population de Sainte-Catherine en mentionnant qu’il prendra une retraite «bien méritée et sûrement bien active».

«Personnellement, je voudrais te dire merci d’avoir été une épaule à côté de moi pendant toutes ces années. On a commencé ensemble. Je trouve cela triste que tu nous quittes, mais que veux-tu? La vie a changé de direction pour toi et tout simplement, je voudrais te dire bonne chance dans tes nouvelles activités», lui a adressé Mme Bates, émue.

Elle a également exprimé en rigolant son souhait de le serrer dans ses bras après la pandémie. M. Béland a ajouté à la blague qu’il avait bien besoin d’accolades ces temps-ci, en remerciant la mairesse.