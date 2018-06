Le constructeur chinois Byton dévoile un second concept de véhicule électrique

Article par EcoloAuto

L’industrie automobile n’est pas étrangère aux concepts de véhicules électriques provenant de la Chine. Tous plus spectaculaires les uns que les autres avec des milliers de chevaux et des performances absolument ridicules, ces concepts ont été nombreux à voir le jour au cours des dernières années.

Le plus récent est le concept K-Byte du manufacturier Byton. Il s’agit du deuxième prototype de l’entreprise en démarrage qui compte déjà des bureaux à Munich et Santa Clara en plus de quatre centres en Chine.

Contrairement à plusieurs concepts chinois présentés au fil des ans, cependant, les modèles de Byton semblent plus réalistes et près de la production. La K-Byte, par exemple, se veut une rivale de la Tesla Model S avec sa configuration de coupé à quatre portes, son moteur 100% électrique à grande autonomie et ses technologies de conduite autonome.

Le premier prototype de la marque était le M-Byte, un VUS pouvant accueillir des batteries de 71 kWh et 95 kWh pour une autonomie potentielle de près de 500 kilomètres. Tout semble indiquer que ces mêmes batteries se retrouveraient dans la K-Byte.

Quant à la conduite autonome, le concept propose des technologies de niveau 4, soit une autonomisation quasi totale de la conduite. Le conducteur doit contrôler le véhicule dans certaines situations, mais ultimement, nous avons droit à une voiture qui se conduit pratiquement seule en tout temps. À l’heure actuelle, ces systèmes ne sont pas permis sur les routes nord-américaines. Le système Autopilot de Tesla est considéré comme étant un système de niveau 2.

Byton a annoncé du même coup qu’elle avait réussi à obtenir 500 millions de dollars en investissement pour poursuivre ses activités de recherche et de développement. Si tout se passe bien, les prototypes K-Byte et M-Byte pourraient voir le jour en 2020.

source:ecoloauto.com