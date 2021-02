Les conteneurs remplis de dons sont arrivés au Honduras

Les résidents du Honduras victimes de la tempête tropicale Eta en novembre ont reçu cette semaine les deux conteneurs remplis de dons en fournitures en provenance de Montréal. C’est une famille hondurienne de Saint-Constant qui avait orchestré la collecte de dons.

«La tempête a inondé la communauté dans son entièreté, laissant la population démunie et sans accès aux besoins de base (sécurité, nourriture, abri, vêtements, produits d’hygiène)», avait expliqué la Constantine Waldina Torres au Reflet au début du mois de novembre.

Plus de 30 000$ en argent ont été amassés via la campagne Go Fund Me, en plus des nombreux dons en vêtements, nourriture, jouets, produits d’hygiène personnelle, médicaments, matelas et petits appareils.

Le 31 janvier, «des gens travaillaient à la distribution d’articles essentiels, avec des bénévoles de la communauté», indique Mme Torres. Le lendemain, les enfants du village d’El Higuero ont reçu des jouets.

La famille cherche à envoyer un troisième conteneur et continue d’amasser des dons actuellement.