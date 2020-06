Le corridor de l’A-10 et l’A-15 sera le secteur de travaux le plus chaud de l’été

Le secteur de travaux le plus chaud de l’été – voire «brûlant», si l’on en croit la porte-parole de Mobilité Montréal Sarah Bensadoun – sera le corridor des autoroutes 10 et 15, incluant le pont Samuel-De Champlain et l’échangeur Turcot.

Alors que le secteur a déjà été le théâtre de travaux importants au cours des dernières années, les automobilistes peuvent s’attendre à y rencontrer encore plus d’entraves au cours des prochains mois, avec des combinaisons de fermetures et des chantiers impliquant de nombreux partenaires, dont le ministère des Transports (MTQ), Signature sur le Saint-Laurent (SSL) et le Réseau express métropolitain (REM).

«L’été 2020 sera assez équivalent au précédent en nombre de chantiers, mais ces derniers seront de plus grande ampleur et sur des tronçons beaucoup plus longs», prévient la porte-parole.

Corridor A-10/A-15

Le MTQ procédera à des travaux d’asphaltage du boul. Décarie (A-15) en direction nord, entre le tunnel Notre-Dame-de-Grâce et l’A-40 (voir le chantier 9 sur la carte), ce qui entraînera des fermetures partielles et complètes de nuit de l’A-15 en direction nord, dans l’échangeur Décarie, ainsi que sur le réseau local, de même que des fermetures de longue durée durant la fin de semaine.

«La reconstruction de l’échangeur Turcot tire à sa fin, étant complétée à 91%, mais il reste quelques bretelles ainsi que le pont au-dessus du canal Lachine à construire», poursuit la porte-parole de Mobilité Montréal.

Ce chantier (10) entraînera des fermetures partielles ou complètes de l’A-15, l’A-20 et la R-136 durant la fin de semaine.

SSL, le consortium en charge du corridor du pont Samuel-De Champlain, procédera à des travaux d’asphaltage et de finition des approches du pont (11), entraînant la fermeture complète de l’A-15 en direction sud en juillet et août; la fermeture de la sortie 60 de l’A-15 jusqu’à la mi-juillet; ainsi que des fermetures sur le réseau local (rue Wellington, boul. LaSalle et avenue Atwater), jusqu’en septembre.

Le REM poursuit de son côté la construction de la station de l’Île-des-Sœurs (12). On prévoit des entraves de longue durée de la voie de gauche de l’A-15 en direction sud, en amont de la station, pour plusieurs mois. Les dates du chantier restent à confirmer.

À tous ces chantiers s’ajoute celui de la réfection des chaussées et des structures de l’autoroute Bonaventure (18), un chantier qui est sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI). On prévoit :

7 fermetures complètes durant la fin de semaine de l’A-10 en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain);

8 fermetures complètes durant la fin de semaine de l’A-10 en direction ouest (vers le centre-ville), entre le pont Clément et les voies surélevées;

10 fermetures complètes de nuit de l’A-10 dans chaque direction, entre juillet et novembre;

La fermeture complète de la sortie 2 de l’A-10 en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain) de juin à novembre;

12 fermetures complètes de nuit de l’A-10 en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain), entre les rues Wellington et Marc-Cantin, et de l’A-10 en direction ouest (vers le centre-ville), entre la sortie 2 et Wellington, d’août à décembre;

La fermeture de deux voies sur l’A-10 en direction ouest (vers le centre-ville), entre le pont Clément et les voies surélevées, pendant trois mois.

Sur la Rive-Sud, SSL procédera aux travaux de finition des approches du pont Samuel-De Champlain (25). Une fermeture complète du pont en direction nord a eu lieu la fin de semaine dernière, et une autre est à prévoir en juillet, dans chaque direction.

Les travaux d’imperméabilisation sur les passerelles de la station Du Quartier du REM (26) entraîneront la fermeture complète de l’A-10 en direction ouest à la fin juin, puis en direction est en juillet.

Finalement, l’asphaltage de l’A-10 et l’ajout de mesures préférentielles pour les autobus dans l’accotement (27), entre l’A-35 et l’A-30, entraîneront des fermetures de nuit de certaines bretelles dans les échangeurs A-10/A-35 et A-10/A-30, ainsi que de la circulation à contresens de nuit sur l’A-10.

Combinaisons d’entraves

Afin de rattraper le retard causé par l’arrêt des chantiers en raison de la COVID-19 et pour limiter les impacts des travaux sur les automobilistes, le MTQ et ses différents partenaires procéderont chaque fois que possible à des combinaisons d’entraves.

La porte-parole de Mobilité Montréal donne en exemple les fermetures de la fin de semaine dernière (12 au 15 juin), qui impliquaient le MTQ, SSL et le REM. Alors que ces travaux auraient pu entraîner cinq fermetures et détours différents sur le tronçon de l’A-10/A-15 situé entre l’échangeur Turcot et l’A-30, leur combinaison a permis de créer un seul détour pour les usagers.

Les entraves de fin de semaine pourraient également être prolongées, débutant le jeudi soir au lieu du vendredi et s’échelonnant jusqu’au lundi midi ou au mardi matin.

Autres chantiers sur la Rive-Sud



Outre le corridor de l’A-10/A-15, d’autres chantiers retiendront l’attention sur la Rive-Sud au cours de la période estivale.

Les travaux d’entretien et de maintien sur le pont Honoré-Mercier entraîneront 18 fins de semaine de fermeture, dans une direction ou l’autre, entre les mois de juin et de novembre, ainsi que la fermeture en direction de Montréal durant quatre semaines.

Les travaux d’asphaltage sur le tablier du pont Jacques-Cartier entraîneront deux blitz de fin de semaine, soit du 19 juin à 20h au 22 juin à 12h, ainsi que du 2 juillet 20h au 6 juillet à 12h. À noter qu’une voie par direction demeurera ouverte à la circulation pendant ces entraves.

Rappelons finalement les travaux d’asphaltage qui ont lieu jusqu’en octobre sur le boul. Taschereau (R-134), entre le pont Jacques-Cartier et la rue King-Edward, dans les deux directions. On prévoit des fermetures partielles du boulevard dans les deux directions de soir et de nuit (après 20h) ainsi que des fermetures de soir et de nuit de certaines bretelles d’entrée et de sortie du boulevard, dans les deux directions.