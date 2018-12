Le Courrier du Sud et Le Brossard Éclair désormais réunis

Crédit photo : Le Brossard Éclair

Dans un souci d’efficacité et de bonne gestion, Gravité Média procédera dès janvier 2019 à la fusion du Courrier du Sud et du Brossard Éclair.

Ces deux hebdomadaires couvrant le territoire de Brossard profitent du travail d’une seule et même équipe depuis une dizaine d’années. Le Brossard Éclair est également distribué à l’intérieur du Courrier du Sud depuis près de deux ans.

Cette fusion des contenus permettra de regrouper en un seul et même endroit toutes les nouvelles de la Rive-Sud. Elle permettra également aux entreprises et aux nouvelles de Brossard de rayonner sur un plus large territoire, Le Courrier du Sud étant tiré à plus de 133 000 copies.

Julie Voyer

Présidente-directrice générale

Geneviève Michaud

Chef de nouvelles