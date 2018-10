Le «Défi active tes pieds» : des élèves marchent pour prévenir le cancer

Crédit photo : Gracieuseté – Société canadienne du cancer

Le «Défi active tes pieds» est une initiative de la Société canadienne du cancer (SCC) qui invite les jeunes du Québec à marcher pour se déplacer. Plusieurs institutions du primaire en Montérégie y participent, dont les écoles des Cheminots et Louis-Lafortune à Delson.

«Les élèves sont invités avec leur famille à utiliser le transport actif, c’est-à-dire leurs jambes. Ils doivent additionner les kilomètres qu’ils font et les noter sur la plate-forme Web du Défi. L’objectif pour chaque école est de cumuler 6000 km, soit le nombre de kilomètres pour traverser le pays d’un bout à l’autre», explique Geneviève Le Gruiec-Durocher, chargée de projet à la SCC.

«Au Canada, 85 % des adultes et 86 % des jeunes de 5 à 11 ans n’atteignent pas le niveau minimal d’activité physique pour maintenir une bonne santé à long terme.» -Geneviève Le Gruiec-Durocher, chargée de projet à la Société canadienne du cancer

Outre la marche, le vélo, la trottinette ou tout autre moyen de locomotion où les jambes sont mises à contribution est accepté.

Plusieurs récompenses sont offertes dans le cadre du défi qui se terminera le 26 octobre. Le grand prix consiste à une visite de l’équipe de la Zone jeunesse de Radio-Canada à l’école gagnante. Ce prix sera attribué au hasard parmi les institutions participantes.

Habitude

Tout comme elle l’a fait en 2010 avec la mise en place la mise en place du Trottibus, la SCC souhaite développer de saines habitudes chez les jeunes avec cette initiative.

«Nous savons que, plus on instaure tôt de saines habitudes de vie chez l’enfant, plus il a de chances de les conserver en grandissant. En inculquant à nos jeunes l’importance de se déplacer activement en s’amusant, nous faisons en sorte qu’ils deviennent des adultes plus consciencieux, moins dépendants de l’automobile et plus en santé», souligne Mme Le Gruiec-Durocher.

«Près de 50% des cas de cancers pourraient être évités avec l’adoption de bonnes habitudes de vie», insiste-t-elle.

Selon la SCC, le «Défi active tes pieds», présenté en collaboration WIXX de Québec en forme, permet de sensibiliser 110 000 personnes.