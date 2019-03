Le défi de la circulation pendant les travaux du nouveau pont Champlain

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Les travaux routiers du chantier du pont Samuel-De Champlain à Brossard représentent tout un défi. Les raccordements entre les autoroutes existantes et le nouveau pont sont pris en charge par Signature sur le Saint-Laurent (SSL), consortium responsable de la construction du pont. Sur la Rive-Sud, une reconfiguration de l’autoroute 10 est nécessaire afin de réaligner les liens routiers avec la nouvelle structure.

«Travailler sur les autoroutes comporte toujours son lot de défis, explique la directrice des opérations, entretien et maintien de la mobilité Geneviève Campeau. Nous sommes toujours dans des espaces qui sont restreints, à proximité des voies de circulation et avec un volume important de véhicules qui circulent. Les travailleurs s’affairent a créer des aires de travail pour que les équipes de construction puissent opérer dans des conditions qui sont sécuritaires.»

«La gestion de circulation est vraiment un enjeu considérable, souligne la directrice. Pour créer des aires de travail, on doit réaliser des entraves partielles ou complètes en s’assurant de toujours garantir des bonnes conditions pour les usagers de la route et assurer leur sécurité.»

À ce jour, plus de 75 ouvrages temporaires ont été réalisés pour assurer l’accès au pont et au centre-ville.

Limiter les impacts

Ces différents travaux routiers représentent un véritable casse-tête de coordination pour les organisateurs. Geneviève Campeau assure que SSL travaille étroitement avec ses équipes de construction afin de trouver des solutions qui auront le moins d’impacts sur le trafic.

«Une fois qu’on a trouvé nos scénarios, on doit les coordonner avec nos partenaires et les autres chantiers en périphérie. Rien n’est laissé au hasard, on tient des rencontres techniques avec nos partenaires. Il ne faut pas oublier toutes les communications faites au public pour les tenir au courant des développements de travaux et des entraves routières que le chantier peut engendrer.»