Le défilé de Noël de Saint-Constant sera de retour

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Saint-Constant tiendra un défilé à thématique de Noël le samedi 6 décembre, de 15h à 17h. Celui-ci sera suivi d’un spectacle de feux d’artifice visibles de la maison, gracieusement offerts par la députée de Sanguinet, Danielle McCann.

Le cortège prendra la route devant l’école Piché-Dufrost et la terminera aux coins de la rue Saint-Catherine et de la montée Saint-Régis, sur une distance de près de 4 km, précise la Ville. Il sera constitué de chars allégoriques, d’amuseurs publics et du père Noël accompagné de ses lutins. Ceux-ci récolteront les lettres des enfants destinées au père Noël. Elles doivent être non timbrées et avoir l’inscription suivante:

Père Noël

Pôle Nord

HOH OHO

Canada

À l’instar du défilé de l’Halloween, les citoyens sont invités à observer la parade de leur maison, de leur terrain ou aux abords du trottoir en respectant les mesures de distanciation sociale et en évitant les rassemblements.

Certaines sections de la rue Sainte-Catherine seront fermées à la circulation à compter de 14h45. Elles rouvrirons dès que le dernier char allégorique sera passé, indique la Ville. Des lutins seront sur place pour recueillir les lettres des enfants destinées au père Noël.

«Étant en zone rouge, le temps des Fêtes ne pourra se célébrer selon la tradition et c’est notre façon de mettre un peu de joie dans le cœur des petits et des grands», souligne le maire Jean-Claude Boyer, qui remercie les commanditaires.