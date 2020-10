Le député Alain Therrien a remis 750 000 $ pour combler des emplois locaux

Alain Therrien, député fédéral du Bloc québécois dans La Prairie, a remis environ 750 000$ aux organismes et villes de sa circonscription dans le but de combler des emplois, dans le cadre du programme Emplois été.

Celui-ci permet à des jeunes de 15 à 30 ans d’acquérir une expérience de travail et d’offrir un soutien aux employeurs.

«C’est près de 200 emplois qui ont été comblés et qui ont permis notamment la tenue des camps de jour municipaux, des camps spécialisés, des activités de sports et loisirs et encore plus tout au long de l’été», précise-t-il. Il ajoute qu’il est heureux, dans le contexte que nous vivons depuis plusieurs mois, de savoir que des jeunes ont répondu présents pour maintenir des services «qui furent d’une aide particulièrement précieuse cette année».

M. Therrien souligne que les budgets n’ont pas été augmentés «malgré les temps difficiles», bien que le programme d’emplois ait été élargi par le gouvernement fédéral. Il considère que les modifications apportées ont créé plus d’obstacles que de solutions au manque de main-d’œuvre cet été.