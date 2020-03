Le Diocèse de Saint-Jean-Longueuil diffusera les célébrations de la Semaine sainte

Alors que le Comité de crise du Diocèse Saint-Jean-Longueuil a pris la décision jeudi dernier de fermer toutes les églises et chapelles des communautés religieuses de son territoire, il annonçait qu’il diffuserait les célébrations de la Semaine sainte.

«Même si les célébrations publiques sont interdites dans les lieux de culte, l’évêque Mgr Claude Hamelin souhaite célébrer avec les diocésains les moments forts du Triduum pascal, indique le Diocèse par voie de communiqué. Dans les circonstances particulières qui sont les nôtres, les outils technologiques lui offrent la possibilité de garder contact avec la communauté diocésaine et de vivre ces célébrations en union de cœur et de prière.»

L’évêque présidera donc, à huis clos, la Messe en mémoire de la Cène du Seigneur (Jeudi saint) pendant laquelle il procédera à la bénédiction des huiles; la célébration de la Passion (Vendredi saint); et la Veillée pascale. Les horaires et canaux de diffusion seront communiqués prochainement.

La communauté diocésaine est également invitée à se joindre à la célébration eucharistique du Dimanche de la Résurrection, sommet de la vie liturgique, sur les réseaux habituels: Le Jour du Seigneur, Sel et Lumière, TVRS, etc.

Notons qu’en plus des églises et chapelles, le Centre diocésain est également fermé au public. Un service d’accueil est toutefois maintenu du lundi au jeudi, de 9h à 16h. Pendant ces heures, le personnel du Centre assure, sur place ou en télétravail, un suivi aux demandes reçues par téléphone ou par courriel.

«Dans le respect des règles sanitaires et des consignes du gouvernement, le personnel pastoral demeure toujours au travail, solidaire des autres acteurs sociaux, informe le Diocèse. Dans la perspective d’une Église «en sortie», malgré les contraintes, il est encore plus appelé à être en tenue de service. Certes, les tâches à effectuer sont différentes et s’exercent dans des endroits différents, mais nos prêtres et agents de pastorale sont tous appelés à rendre témoignage de la sollicitude et de la compassion du Christ Bon Pasteur. Ils sont un service essentiel à la vie et à la présence de l’Église au cœur de notre monde.»

(Source: Diocèse de Saint-Jean-Longueuil)