Le directeur général de Candiac démissionne

Le directeur général de la Ville de Candiac Marc Rouleau a quitté ses fonctions le 2 janvier.

Selon une note du maire Normand Dyotte envoyée aux employés de la Municipalité dont Le Reflet a obtenu copie, M. Rouleau avait remis sa démission avant les Fêtes.

Diane Dufresne, directrice générale adjointe et directrice du Service des finances, assurera la coordination des activités et dossiers majeurs. Elle assumera également les responsabilités de la direction générale par intérim, le temps de combler le poste, peut-on y lire.

Questionnée sur les raisons du départ du directeur général, Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac, précise qu’il s’agit d’une démission «pour des fins personnelles et non d’un congédiement».

Il n’y aurait aucun lien avec le fait que M. Rouleau a travaillé sur le projet du quartier résidentiel Square Candiac à titre d’urbanise mandaté par les promoteurs. Ceux-ci se sont placé à l’abri de leurs créanciers au début du mois de décembre.

Parcours

Marc Rouleau avait été nommé directeur général en mars 2018 après avoir été à la tête du Service de développement. Il était entré en poste en juin. M. Rouleau avait également occupé les fonctions de directeur général des Villes de Rosemère et Mercier ainsi que directeur de l’aménagement et de l’urbanisme pour la Ville et la MRC de Mirabel.