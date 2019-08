Le Domaine des cascades finaliste pour son économie verte

Le Domaine des cascades à Sainte-Catherine est finaliste à un concours visant à reconnaître les efforts des entreprises et organisations à adopter des technologies propres.

Agrandie pour une troisième fois en juillet 2017, la résidence pour retraités possède un système de géothermie qui répond 100% aux besoins de chauffage et de climatisation. Cette caractéristique lui vaut d’être retenue dans la catégorie «Bâtiment vert et construction», en compagnie de deux autres finalistes, de la première édition du concours Les Eurêka! d’un Québec vert et prospère.

Un total de 24 finalistes dans 8 catégories, en provenance des 4 coins de la province, ont été retenus parce qu’ils «démontrent le dynamisme de l’économie verte au Québec» et qu’ils «sont des exemples à suivre dans leur secteur d’activité», indique le communiqué de presse.

Les lauréats seront dévoilés le 10 septembre au Fairmont Reine Elizabeth à Montréal. Le concours est organisé Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec, en partenariat avec Hydro-Québec et Les Affaires.

