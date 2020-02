Le drapeau du Canada a 55 ans !

C’est sur le coup de midi, le 15 février 1965, que l’unifolié rouge et blanc a été hissé pour la toute première fois sur la Colline du Parlement à Ottawa. Il a été officiellement adopté comme drapeau du Canada par proclamation de la reine Élizabeth II le 28 juillet 1965.

Le drapeau national, qui célèbre cette année son 55e anniversaire, est un emblème qui rallie tous les Canadiens et traduit bien nos valeurs communes – l’égalité, la diversité et l’inclusion.

Saviez-vous que…

• Le Jour du drapeau national du Canada a été proclamé officiellement le 15 février 1996.

• Le Canada est le seul pays dont le drapeau affiche la feuille d’érable.

• Traditionnellement, la feuille d’érable était utilisée comme un symbole décoratif et ornemental dans les œuvres d’art, les médailles, les insignes et les armoiries du Canada. Elle a souvent servi sur les distinctions remises à des Canadiens à l’étranger.

• La feuille d’érable stylisée sur le drapeau compte onze pointes.

• Le rouge et le blanc ont été désignés comme couleurs officielles du Canada à la proclamation des armoiries royales du Canada par le roi George V en 1921.

• Le drapeau du Canada est deux fois plus long que large. Le carré blanc et la feuille d’érable comptent pour la moitié de la surface du drapeau, et les deux bandes rouges combinées comptent pour l’autre moitié.

• Les vexillologues – spécialistes des drapeaux – mentionnent souvent le drapeau national du Canada comme l’un des plus beaux drapeaux du monde en raison de son dessin puissant et de l’utilisation mesurée des couleurs.

• Chaque province et territoire du Canada possède son propre drapeau.

• Lorsque le drapeau canadien flotte avec les drapeaux des dix provinces et trois territoires, les drapeaux des provinces et des territoires sont placés dans l’ordre de leur entrée dans la Confédération.

• En 1982, l’alpiniste canadien Laurie Skreslet a apporté le drapeau canadien sur le point le plus culminant du monde, le mont Everest.

• En 1984, le drapeau canadien a atteint de nouveaux sommets lorsqu’il a été lancé dans l’espace lors d’une mission de vol à bord de la navette spatiale Challenger, dans laquelle se trouvait le premier astronaute canadien, Marc Garneau.

Cinq façons de célébrer le drapeau

• Organisez votre propre cérémonie de lever du drapeau.

• Créez un drapeau vivant avec vos camarades de classe et vos amis! Portez du rouge et du blanc ou utilisez du papier coloré.

• Publiez une photo ou une vidéo de vous et de vos amis avec le drapeau du Canada. Qu’il s’agisse d’une photo de groupe ou d’un égoportrait (selfie), les pieds dans la neige ou dans le sable, à l’intérieur ou à l’extérieur, montrez la fierté que vous inspire notre symbole national. N’oubliez pas d’utiliser le mot-clic #Drapeaucanadien.

• Dessinez, peignez ou sculptez en vous inspirant du thème du drapeau. Créez un collage, une peinture murale ou une exposition de vos créations.

• Affichez votre fierté canadienne en portant nos couleurs nationales – le rouge et le blanc. Habillez aussi vos animaux de compagnie et identifiez-les sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #Drapeaucanadien.

(Source: Gouvernement du Canada)