Le Festival des arts de Valleyfield aura lieu cet été

Le Festival des arts de Valleyfield aura lieu au parc Sauvé les 31 juillet et 1er août. La présidente Tina Struthers invite les artistes et festivaliers à se mouiller sous le thème «Flux et Reflux».

Il s’agit du thème qui était envisagé pour l’événement prévu en 2020. On invitait les gens à entrer dans la vague pour ce 17e FàV. Finalement, c’est un an plus tard que la présidente et artiste peinte pourra présenter son concept.

«En 2018, la ville du Cap, en Afrique du Sud, où je suis née, a fait face à une grave pénurie d’eau, indique Mme Struthers. Les citoyens étaient limités à 50 litres d’eau par jour, ce qui correspond également à la consommation moyenne d’eau par personne et par jour sur tout le continent africain. Quelques exemples pour replacer ce fait en contexte : prendre une douche de 8 minutes consomme environ 65 litres d’eau, tirer une chasse d’eau nécessite environ 30 litres et produire un verre (200 ml) de jus d’orange en utilise environ 170 litres.»

On invite les artistes à s’inspirer de cet élément naturel. À replonger dans ses émotions, ou à réfléchir aux impacts environnementaux.

«Encore une fois cette année, les gens pourront être baignés dans les arts visuels et les arts culinaires, car ils seront tous deux à l’honneur, laisse entendre Émilie Fortier, coordonnatrice du FàV par voie de communiqué. Et que dire de cet emplacement incroyable du chalet au pied d’une petite montagne qui nous permettra de savourer la proximité de l’eau et la beauté du paysage.»

En 2019, plus de 5000 personnes ont baigné dans l’univers artistique du FàV. Du groupe, plusieurs acheteurs et collectionneurs.

Les artistes intéressés ont jusqu’au 1er mai pour soumettre leur dossier d’inscription. La sélection des artistes sera faite en fonction de diversifier les styles et d’offrir au public un

symposium haut en couleurs pour tous les portefeuilles et dans une ambiance unique.