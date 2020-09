Le festival Invasion Cocktail est de retour à Québec et à Montréal!

Du 9 au 19 septembre 2020, le festival Invasion Cocktail est de retour pour sa 7 e édition.

Au menu, des cours à suivre dans un bar, plus de 200 cocktails à déguster dans les endroits participants. La petite nouveauté cette année : des ateliers à organiser à la maison.

On peut dire que les amateurs de drinks colorés et goûteux seront servis cette année!

Les ateliers cocktails présidentiels

Cette année, c’est à l’École de Bar Made with Love sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal, que se tiendront des ateliers à suivre en personne.

La thématique, c’est de découvrir différents spiritueux tout en pratiquant l’art de la mixologie. Bourbon, cognac, gin, vermouth… Il y en aura pour tous les goûts!

Journée professionnelle et ateliers à faire à la maison

À cause de la pandémie, l’équipe du festival Invasion Cocktail a dû se réinventer un peu cette année. Résultat, plusieurs activités pourront être faites de manière virtuelle, sans quitter la maison.

C’est maintenant possible de commander un kit thématique pour 8 personnes comprenant tous les ingrédients nécessaires pour participer à l’atelier de votre choix.

La journée de conférences adressées aux professionnels du milieu se donnera quant à elle de façon 100% virtuelle le 15 septembre 2020. Les billets sont gratuits, mais attention, les places sont limitées!

Déguster des centaines de cocktails à rabais

Malgré la covid-19, la dégustation de plus de 200 cocktails aura bel et bien lieu dans 35 bars et restaurants de la Ville de Québec et de Montréal.

Bien entendu, les mesures sanitaires seront prises au sérieux dans tous les établissements participants.

Envie de les essayer à rabais? Rendez-vous sur le site web de l’événement, téléchargez gratuitement les passeports de dégustation et obtenez un escompte de 20%!

Les bars et restaurants participants de Québec

Alphonse, cuisine et cocktails

Sapristi St-Jean

La planque

Le cendrillon

Chez Tao!

Tapas et liège

Les bars et restaurants participants de Montréal et environs