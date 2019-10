Le fils de René Vézina a été retrouvé vivant

Le fils de René Vézina, qui était porté disparu depuis le 7 octobre, a été retrouvé sain et sauf à Paris, a annoncé le chroniqueur économique de Gravité Média sur sa page Facebook ce matin.

«On a retrouvé Étienne! Vivant! Détails à venir. Merci de ces immenses élans de solidarité qui ont aidé», a indiqué M. Vézina.

«Je veux déjà vous exprimer mon immense reconnaissance, à vous tous et toutes qui nous ont accompagnés durant ces quelques jours d’enfer… comme quoi il ne faut jamais désespérer», a-t-il ajouté dans une autre publication quelques minutes plus tard.

«Étienne est retrouvé!! Je l’ai su en atterrissant à Paris. C’est tout ce que j’ai le temps d’indiquer pour l’instant. Mais déjà cette bonne nouvelle…» a pour sa part écrit sa femme Marie-Claude Ducas, également sur sa page Facebook.

Il semblerait que la vague d’entraide sur les réseaux sociaux ait fortement aidé à retrouver leur fils.

«À tous ceux et toutes celles qui nous témoignent leur joie et leur soulagement, merci du fond de mon coeur, et cette immense mobilisation collective a été décisive, d’après ce que je comprends, mais les détails vont le confirmer!!!», a aussi dit M. Vézina.