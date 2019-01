Le Ford Série F demeure le véhicule le plus vendu au pays

Article par Frédéric Mercier

Les chiffres de vente automobile de l’année 2018 sont sortis, et c’est encore une fois le Ford Série F qui remporte la palme du modèle le plus vendu au Canada.

En 2018, Ford a vendu un total de 145 694 unités de son Série F, loin devant la gamme de camionnettes de Ram, qui termine bonne deuxième avec une récolte de 84 854 ventes.

Les ventes du Ford Série F ont de quoi impressionner, mais elles demeurent tout de même inférieures à celles de l’année précédente. En 2017, le Série F avait battu un record avec ses 155 290 unités vendues.

Malgré cette légère baisse de popularité, le Ford Série F est demeuré le véhicule le plus populaire au Canada, toutes catégories confondues, pour une neuvième année consécutive.

Dans le créneau des camionnettes, le Série F remporte la palme du meilleur vendeur au Canada pour une 53e année de suite. Faut le faire!

Une vaste gamme de camions

Quand on parle de la Série F de Ford, on fait évidemment référence au populaire F-150, mais aussi à toutes les autres déclinaisons de camionnettes conçues pour le travail, du F-250 au monstrueux F-750.

Seulement avec le F-150, Ford propose un choix exhaustif de six motorisations:

V6 de 3,3L

V6 EcoBoost de 2,7L

V6 EcoBoost de 3,5L

V6 EcoBoost de 3,5L à haut rendement

V8 de 5,0L

V6 turbodiesel de 3,0L

Avec une telle gamme de moteurs, le Ford F-150 est aussi commercialisé avec une liste pratiquement interminable de versions et d’options. Résultat, on peut se retrouver au volant d’un F-150 flambant neuf à partir de 30 099$, mais on peut aussi commander des variantes dont le prix dépasse les 100 000$.