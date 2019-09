Le Ford Super Duty 2020 remorque jusqu’à 37 000 livres

Article par Guillaume Rivard

Le nouveau Ford Super Duty 2020 commencera à arriver chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année. Pour faire patienter les acheteurs – et rager les compétiteurs – la compagnie dévoile d’un mois à l’autre différents chiffres et des détails techniques qui ont de quoi impressionner.

Après avoir ajouté un F-600, présenté un spectaculaire ensemble hors route Tremor et confirmé la puissance de son nouveau V8 de 7,3 litres, Ford y va maintenant d’un grand coup en donnant les spécifications de son moteur turbodiesel Power Stroke de 6,7 litres de troisième génération.

Êtes-vous prêt? Les voici :

Puissance de 475 chevaux et couple de 1 050 livres-pied

Capacité de remorquage conventionnel de 24 200 livres

Capacité de remorquage à sellette de 32 500 livres

Capacité de remorquage à col de cygne de 37 000 livres

Vous avez bien lu. Il n’y a aucune faute de frappe dans ces chiffres. Évidemment, ce sont tous des gains par rapport au Super Duty sortant, mais aussi des sommets dans la catégorie des grosses camionnettes de travail.

Pour vous donner une idée, le moteur Cummins du Ram Heavy Duty génère un couple de 1 000 livres-pied et peut tirer jusqu’à 35 100 livres. De son côté, le moteur Duramax des Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD développe un couple de 910 livres-pied et remorque jusqu’à 35 500 livres.

Quant au V8 de 7,3 litres de Ford, il domine lui aussi les autres moteurs à essence de la catégorie en termes de puissance (430 chevaux) et de couple (475 livres-pied). Et pour ce qui est du V8 de 6,2 litres inclus de série, c’est le plus fort au niveau de la charge utile (7 850 livres).

La durabilité ne risque pas d’être un problème non plus. À ce jour, Ford a effectué des tests avec ses camions Super Duty sur plus de 30 millions de kilomètres. En passant, tous les moteurs pour 2020 sont disponibles avec une nouvelle boîte automatique TorqShift à 10 rapports.

Le Super Duty se démarque également avec ses technologies qui facilitent l’attelage et les manœuvres de recul avec une remorque, de même que son modem FordPass Connect offrant un point d’accès sans fil 4G LTE pour un maximum de 10 appareils.