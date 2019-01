Le GMC Sierra HD 2020 est vraiment costaud

Article par William Clavey

San Diego (CALIFORNIE) – Après l’apparition du Chevrolet Silverado HD juste avant les Fêtes, puis ensuite le dévoilement du Ram HD au Salon de Detroit il y a deux semaines, GMC présente, à son tour, sa grosse camionnette de travail.

Et, sans surprise, les chiffres sont énormes : 445 chevaux, 910 lb-pi de couple et une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 30 000 livres (13 607 kg)! Certes, ces spécifications sont identiques à celles de son jumeau mécanique, le Chevrolet Silverado HD, mais à nos yeux, le GMC paraît encore plus méchant!

Un seul gros moteur

Disponibles chez les concessionnaires canadiens à la fin de cet été, les GMC Sierra HD 2500 et 3500 seront alimentés par un seul moteur, soit le fameux V8 de 6,6 litres Duramax turbodiesel qu’on retrouve aussi du côté du Chevrolet. On ne sait toujours pas s’il héritera lui aussi du moteur à essence jumelé à la boîte automatique à six rapports. Chose certaine, le GMC aura, comme son frère, la transmission Allison à dix rapports.

Côté nouveautés, on conserve les qualités tant adorées du Sierra régulier, comme le hayon Pro Tailgate multifonctionnel, l’affichage tête haute et la caisse en fibre de carbone Carbon Pro.

Le Sierra HD viendra même en déclinaisons Denali et AT4. La dernière, équipée d’amortisseurs dédiés au hors-route de marque Rancho Shocks, de plaques de protection et d’un différentiel arrière verrouillable de marque Eaton, viendra concurrencer le nouveau RAM Power Wagon dans le segment exclusif des gros pickups «aventuriers ».

GMC déclare que le châssis du camion a été renforcé afin de mieux résister aux charges extrêmes et que son empattement a été allongé. Bien entendu, cette nouvelle bête sera équipée des plus récentes technologies en matière de remorquage, comme une caméra permettant de mieux apercevoir la remorque sur 15 angles différents et la possibilité de voir au travers de la remorque en question!

Une caméra de recul intégrée au rétroviseur fait également partie de l’ensemble, ainsi qu’un tout nouveau stabilisateur de remorque qu’on a nommé « Trailer Sway Control ».

Bref, le Sierra HD 2020 promet d’être la mule de travail la plus robuste jamais produite par le constructeur.

Les prix de ventes ainsi que les cotes de consommation d’essence et de capacités de charge utile de ces gigantesques engins sortiront au courant de l’année, quelques mois avant leur arrivée au pays.