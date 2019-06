Le grand frère du Hyundai Kona électrique en préparation

Article par Guillaume Rivard

On savait déjà que Hyundai prévoit lancer d’autres véhicules électrifiés dans le futur, mais voilà que des détails intéressants nous parviennent de la Corée.

Le constructeur a commencé à fabriquer le prototype de son premier VUS compact bâti sur la plateforme modulaire globale électrique (E-GMP), qui est conçue exclusivement pour les véhicules électriques.

Ce modèle sera plus gros que le Kona électrique et de taille comparable au Nexo à hydrogène, tous deux assemblés sur une plateforme initialement créée pour des véhicules à combustion.

On apprend que Hyundai a sollicité plusieurs compagnies afin de lui fournir les pièces et les composants nécessaires à son prototype, qui devrait être terminé d’ici décembre. Le choix du fournisseur de batteries devrait également être connu sous peu.

Par la suite, Hyundai effectuera différents tests et poursuivra le développement en vue de dévoiler un modèle de préproduction en juin 2020. Le résultat final devrait être prêt à être commercialisé dans certains marchés mondiaux vers le début de 2021.

Quand le verra-t-on au Canada exactement? Ça reste un mystère.

Il faut dire que le VUS compact électrique en question n’a même pas encore de nom. Pour ce qui est de son rendement, on s’attend à ce qu’il offre une autonomie semblable ou supérieure à celle du Kona électrique (415 km) avec une pleine charge.

Rappelons que Hyundai a lancé dernièrement un Kona hybride en Europe, mais celui-ci n’est pas prévu pour le Canada.

L’autre compagnie coréenne, Kia, compte dans sa gamme la Soul EV et le Niro EV (sans oublier les versions hybride et hybride rechargeable de ce dernier). Volkswagen, Ford et quelques autres constructeurs populaires travaillent aussi sur leur propre plateforme électrique.