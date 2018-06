Le Guide de l’auto 2019 arrive bientôt en magasin!

Article par Olivier Beaulieu

Pour l’équipe du Guide de l’auto, l’été est synonyme de voitures exotiques et de décapotables, bien évidemment. Mais ce temps de l’année signifie d’abord et avant tout le lancement de votre bible en matière d’automobile. Les journalistes s’efforcent depuis le début de l’année à créer l’ouvrage le plus complet et le plus fiable de l’industrie, et tout ça, dans le but de satisfaire votre passion pour l’automobile et de vous aider dans l’achat de votre prochain véhicule.

Une équipe dévouée à votre service

Les journalistes automobiles derrière cet ouvrage sont nombreux. On parle en fait d’une équipe d’une quinzaine de professionnels de l’automobile ainsi que de nombreux autres acteurs de soutien! Parmi les auteurs, on retrouve de vrais vétérans comme Denis Duquet, Gabriel Gélinas, Michel Deslauriers, Sylvain Raymond et Marc Lachapelle qui vivent de leur passion pour l’automobile depuis plusieurs décennies!

Le Guide accueille également cette année un journaliste automobile bien connu du public. Antoine Joubert s’est joint à l’équipe en avril dernier, contribuant sur site Internet, mais aussi à la rédaction du Guide de l’auto 2019.

Nous retrouvons également des nouveaux visages comme celui de William Clavey, un fier millénarial qui voit les choses différemment. Amoureux des traditions, il s’intéresse aussi aux nouvelles technologies. De plus, nous aurons aussi droit à l’opinion d’Alain Morin, de Mathieu St-Pierre, d’Alain McKenna, de Jean-François Guay et de Daniel Melançon.

Le Guide de l’auto 2019 vous offrira également, comme à chaque année, des matchs comparatifs, une couverture complète sur les véhicules concept les plus marquants de l’année, et un compte-rendu sur plus de 360 modèles. L’année dernière, le Guide vous présentait une section complète sur les voitures autonomes. De quels sujets chauds traiterons-nous cette année? À vous de découvrir!