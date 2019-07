Le Guide de l’auto 2020 est en vente!

Article par Le Guide de l’auto

Ça y est! L’édition 2020 du Guide de l’auto est maintenant disponible partout à travers le Québec!

Encore une fois cette année, cette encyclopédie du monde automobile saura vous surprendre par ses innombrables informations et ses commentaires pertinents sur tous les modèles offerts au pays.

L’équipe du Guide de l’auto a testé pour vous pas moins de 375 modèles de voitures de l’année avant de couronner les meilleurs dans chaque catégorie. Faisant montre de l’expertise et de l’intégrité auxquelles ils nous ont habitués, les journalistes du Guide brossent encore une fois cette année le portrait le plus précis, clair et convivial du milieu de l’automobile, alliant des fiches techniques complètes pour chaque voiture à une analyse sur le terrain par un expert.

Le Guide de l’auto 2020, c’est plus de 700 pages de contenu exclusif rassemblant trois matchs comparatifs, la liste des meilleurs achats dans toutes les catégories et une section rassemblant tous les concepts de l’industrie.

Procurez-vous dès aujourd’hui le Guide de l’auto 2020 dans tous le bons magasins ou en ligne en cliquant sur ce lien!