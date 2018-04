Le Guide de l’auto et le Salon de l’auto de Montréal, une belle association depuis plus de 13 ans

Article par Le Guide de l’auto

Le Guide de l’auto et le Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), c’est une association qui tient place depuis 2005. Une relation solide, une même mission, soit celle de tenir informés les passionnés automobiles. Dans sa stratégie de guider davantage ses visiteurs dans leur processus d’achat et de tenir leurs lecteurs à l’affut de l’actualité automobile, Le Guide de l’auto est fier d’annoncer que son partenariat avec le SIAM se poursuit pour les quatre prochaines années.

L’entente conclue assure toujours la gestion et production de la revue officielle du Salon International de l’Auto de Montréal par LC Media, éditeur du Guide de l’auto. Cette année, l’entente est bonifiée et l’équipe du Guide de l’auto assurera une production de contenu exclusif pour la page Facebook et le site web du Salon de l’Auto, en plus de produire des vidéos en direct avec son équipe journalistique lors de l’évènement annuel.

Comme toujours, Le Guide de l’auto sera un des fiers commanditaires de la Soirée avant-première-bénéfice en offrant des exemplaires du Guide de l’auto dans les sacs cadeaux remis à tous les convives de cette soirée exclusive. Rappelons-nous que cette soirée est un évènement prestigieux, organisé par le Salon International de l’Auto de Montréal, qui a pour but d’amasser des fonds pour soutenir six fondations hospitalières du Grand Montréal. Lors de la dernière édition, un don record de 947 198 $ a été remis aux fondations, totalisant maintenant plus de 7 millions de dollars depuis sa toute première édition en 2005.

Le Salon International de l’Auto de Montréal, c’est une histoire d’amour avec le public québécois. Le Guide de l’auto est devenu la référence numéro 1 pour les consommateurs en matière d’information, de recherche technique et de divertissement automobile au Québec. Plus de 104 ans après sa première édition, le Salon de l’Auto de Montréal est maintenant une tradition bien ancrée au Québec, un incontournable pour des centaines de milliers d’amoureux des voitures.