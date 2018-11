Le héros californien reçoit son Toyota Tundra flambant neuf

Article par William Clavey

Il y a quelques semaines, on vous avait partagé l’histoire d’un infirmier californien qui a rescapé des patients d’un hôpital enflammé lors des feux de Paradise City, en banlieue de Los Angeles. Allyn Pierce y a presque laissé sa vie, mais sa camionnette Toyota Tundra, qui est ressortie des flammes brûlée comme une guimauve, s’en est sortie en un morceau.

Suite à l’acte héroïque, Toyota lui avait promis un tout nouveau Tundra en guise de reconnaissance. Il vient de le recevoir.

Encore mieux

Toyota est non seulement demeurée fidèle à ses promesses en lui livrant un Tundra blanc bien équipé, mais est allé au-delà des attentes en lui livrant une déclinaison TRD Pro, l’édition hors route la plus dispendieuse du modèle.

On peut apercevoir sur les images – que Pierce a partagées sur son compte Instagram – que sa camionnette avait en effet été défigurée par les brasiers. Parmi les dégâts, on y compte une peinture presque entièrement carbonisée, ainsi que les rétroviseurs, le parechoc avant, les phares et les feux arrière en plastique, tous fondus par le feu.

Une nouvelle camionnette est en effet un acte honorable de la part de Toyota, ou une très belle campagne de pub pour le constructeur selon votre point de vue. On peut au moins dire que les gens responsables du marketing chez Toyota sont des gens de parole, et Pierce en est très reconnaissant, mais il avoue que ça ne règle toujours pas le fait que sa maison ait été entièrement détruite par les flammes. Pierce est également sans emploi depuis la catastrophe, car l’hôpital en question est aussi son employeur.

Les Californiens devront demeurer courageux et faire preuve de solidarité jusqu’à ce que leur qualité de vie revienne à la normale.