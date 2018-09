Le Honda CR-V bientôt disponible au Canada avec trois rangées de sièges?

Article par Michel Deslauriers

Par le biais de son site média mondial, Honda vient d’annoncer la mise en vente de la nouvelle génération du VUS CR-V au Japon, soit presque deux ans après sa sortie en Amérique du Nord, et suivant de quelques mois son lancement sur le marché européen.

Dans le Honda CR-V vendu au Japon et en Europe, on propose le quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre qui, en sol canadien, produit 190 chevaux. Toutefois, on pourra également équiper le CR-V d’une motorisation hybride comprenant un moteur à essence de 2,0 litres et moteur électrique, jumelé à un rouage à traction ou intégral. On promet d’ailleurs une consommation de 3,9 L/100 km dans la version à roues motrices avant.

Il serait surprenant de voir Honda offrir cette motorisation au Canada, baptisée Sport Hybrid i-MMD, mais n’oublions pas que son archi-rival, le Toyota RAV4, est disponible en version hybride. Le Nissan Rogue propose également une motorisation hybride aux États-Unis, mais pas chez nous.

Autre détail intéressant, le CR-V vendu sur les autres continents sera aussi disponible avec une troisième rangée de sièges afin de transporter jusqu’à sept passagers. Cette configuration de sièges serait-elle envisageable pour le Canada?

Dans le segment des VUS compacts, on retrouve le Dodge Journey, le Hyundai Santa Fe, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue et le Volkswagen Tiguan qui peuvent être pourvus de trois rangées de sièges. Et puisque le Honda CR-V propose un des plus grands coffres de sa catégorie, il serait logique de croire que les deux places arrière seraient plus accommodantes que celles de la concurrence.

Verra-t-on ces ajouts dans le Honda CR-V 2019? Ou 2020? Pour le moment, Honda Canada se contente de dire que rien n’a été annoncé à ce sujet.