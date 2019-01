Le Honda Passport 2019 présenté en primeur canadienne à Montréal

Article par Germain Goyer

Dévoilé en primeur en novembre dernier à Los Angeles, le Honda Passport 2019 effectue son arrivée en sol canadien pour la toute première fois dans le cadre du Salon international de l’auto de Montréal.

Se glissant entre le CR-V et le Pilot, le Passport devient le quatrième véhicule utilitaire sport offert actuellement par Honda. Son arrivée chez les concessionnaires est prévue pour le début de 2019.

Un moteur de choix

Sous le capot du tout nouveau Passport se trouve un V6 de 3,5 litres qui développe une puissance et un couple qui s’élèvent respectivement à 280 chevaux et 262 livres-pied. Ce moteur i-VTEC est jumelé à la plus récente boîte automatique à neuf rapports conçue par le constructeur japonais.

Cette mécanique, qui a su faire ses preuves, est exactement la même que celle du Pilot. Bref, on est en terrain connu chez Honda.

Le Passport sera évidemment offert avec un rouage intégral, mais il sera aussi disponible avec une architecture à roues motrices avant. On parle d’une capacité de remorquage de 1 588 kilogrammes (3 500 livres) avec la version de base et de 2 268 kg (5 000 lb) avec la transmission intégrale.

De la sécurité pour tous

Peu importe la déclinaison choisie, le Honda Passport 2019 est équipé de l’ensemble Honda Sensing. Cette technologie comprend entre autres :

L’alerte de collision avant

Le système de freinage à réduction d’impact

L’avertissement de sortie de voie

L’assistance au franchissement involontaire de ligne

L’atténuation de sortie de voie

Le régulateur de vitesse adaptatif

Un nom ramené à la vie

Le nom Passport n’a pas été choisi au hasard par Honda. Il s’agit de l’appellation qu’on avait donnée au tout premier VUS commercialisé en Amérique du Nord par le constructeur japonais, en 1994. Il s’agissait alors grosso modo d’un Isuzu Rodeo auquel on avait apposé un logo Honda!

Contrairement au nouveau modèle, cet ancien Passport n’avait été vendu qu’aux États-Unis et n’a jamais traversé la frontière canadienne.