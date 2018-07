Le Honda Pilot 2019 bientôt en vente avec une foule de mises à jour

Article par Sylvain Raymond

Sur le point d’entamer sa quatrième année, le Honda Pilot de troisième génération profite de quelques retouches et de plusieurs nouvelles commodités et technologies pour 2019. Celles-ci étaient nécessaires pour rester concurrentiel face aux VUS intermédiaires plus récents et modernes comme le Chevrolet Traverse et le Volkswagen Atlas.

Débutons par la nouvelle Édition noire, exclusive au marché canadien, qui se démarque par ses garnitures au fini noir lustré, ses roues noires, ses phares et ses feux arrière assombris de même que son éclairage d’ambiance rouge et ses coutures rouges à l’intérieur.

Le design a aussi été modernisé grâce à un nouveau devant plus stylé comprenant des feux de croisement à DEL, une calandre redessinée et de plus gros logements pour les phares antibrouillard. Le derrière arbore des feux et un parechoc repensés ainsi que des accents de chrome en option. Les versions Touring et Édition noire reçoivent des phares entièrement à DEL, des rétroviseurs rabattables électriquement avec assombrissement automatique de même que de nouvelles jantes de 20 pouces fort accrocheuses.

Sur le plan pratique, le Honda Pilot 2019 demeure l’un des seuls VUS de sa catégorie à pouvoir accueillir jusqu’à huit personnes grâce à des banquettes à trois places aux deux rangées arrière. L’accès à la plus reculée est facilité par le système d’entrée à une touche.

Un hayon mains libres est disponible pour la première fois avec le Pilot. En ayant la télécommande dans notre poche ou dans notre sac, il suffit de balayer le pied sous le parechoc arrière pour l’ouvrir.

Attendez, ce n’est pas tout!

Cette grande mise à jour du Honda Pilot 2019 inclut également de nouvelles garnitures autour des bouches d’air, des sièges avant chauffants à trois intensités (de série) et des accoudoirs rabattables plus larges pour les occupants avant. La nouvelle instrumentation intègre un écran TFT de sept pouces qu’on peut contrôler via le volant redessiné, dont les commandes sont plus intuitives à utiliser.

Reliée à notre téléphone par le biais d’une connexion Bluetooth, l’application HondaLink donne accès à des services gratuits comme l’assistance routière, le diagnostic de véhicule, la planification d’entretien et le guide du propriétaire. D’autres services payants sont disponibles, tels que la notification automatique en cas de collision, le verrouillage à distance, l’alarme de sécurité et un concierge personnel. Par ailleurs, on peut télécharger l’application CabinControl pour contrôler diverses fonctionnalités du Pilot au moyen de notre téléphone. N’oublions pas l’espèce de jukebox virtuel qui permet à sept appareils de partager de la musique sur une même liste apparaissant à l’écran tactile.

Pour la première fois, le Honda Pilot 2019 propose la recharge sans fil pour téléphone de même qu’un système de télématique avec connexion LTE dans les versions Touring et Édition noire. Ce dernier comprend un essai de 90 jours/3 Go, après quoi il faut se procurer un plan de données pour continuer à l’utiliser.

Comme dans la minifourgonnette Odyssey, une nouvelle application amusante pour les enfants, appelée « How Much Farther? », leur permet de suivre sur le moniteur arrière le trajet et la distance qui reste à parcourir en fonction de la destination entrée dans le GPS. Les parents n’ont donc plus besoin de répondre à l’éternelle question : quand est-ce qu’on arrive? Merci, Honda!

Enfin, il n’y a pas de changement au moteur en soi (un V6 de 3,5 litres qui génère 280 chevaux et 262 livres-pied de couple), mais la boîte automatique à neuf rapports des versions haut de gamme (six rapports pour les autres) a été retravaillée pour favoriser une meilleure conduite et des passages plus en douceur. Elle décolle même sur le deuxième rapport quand le mode Neige est activé. De plus, la fonction d’arrêt-démarrage automatique devient plus fluide et transparente, même quand le climatiseur est sollicité. Notons que tous les Pilot exploitent les systèmes de gestion variable des cylindres et de traction intégrale à répartition variable du couple de Honda.

C’est pour quand exactement?

Le Honda Pilot 2019 sera en vente dès le 24 août. Ses prix varient de 41 090 $ pour la version de base LX (à peine 500 $ de plus qu’en 2018) à 53 990 $ pour la nouvelle Édition noire.

On vous donnera plus tard des infos sur le petit Honda HR-V, lui aussi modernisé pour 2019.