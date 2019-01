Le Hyundai Kona électrique arrive au Québec

Article par Germain Goyer

Des résidents de Valleyfield sont devenus les premiers propriétaires d’un Hyundai Kona électrique au pays.

Manon St-Yves et Guy Audet ont fièrement récupéré les clés de leur nouveau véhicule le 15 janvier dernier. Le nouveau véhicule leur a été livré au concessionnaire de Valleyfield.

Il s’agit du premier véhicule utilitaire sport (VUS) sous-compact entièrement électrique au Canada. L’autonomie annoncée s’élève à 415 kilomètres en une seule charge.

Pour l’occasion, Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada était sur place.

Un véhicule très attendu

Offert à partir de 45 599$, le Hyundai Kona électrique a beaucoup fait jaser depuis son dévoilement. En plus de son mode de propulsion entièrement électrique, il est livré de série avec un système de sécurité active qui comprend l’assistance au maintien de voie, l’assistance à l’évitement de collision et l’alerte de baisse d’attention du conducteur en plus du régulateur de vitesse adaptatif.

Pour quelques milliers de dollars supplémentaires, il est possible d’opter pour une version Ultimate qui est équipé d’un écran tactile de huit pouces, de phares à DEL, d’un toit ouvrant électrique et de sièges avant ventilés.