Le Hyundai Kona N, c’est pour quand?

Article par Guillaume Rivard

Le Hyundai Kona est l’un des petits multisegments les plus hot sur le marché en ce moment et il s’apprête à le devenir encore plus.

Le fabricant coréen teste présentement sur le circuit allemand du Nürburgring un prototype haute performance du Kona avec l’intention de le commercialiser sous sa nouvelle bannière N.

Le futur Kona N adoptera une carrosserie d’allure plus sportive et aérodynamique, des roues de plus grand diamètre, des freins N plus puissants dotés d’étriers contrastants ainsi qu’un échappement double au son plus agressif.

Ce sont toutes des améliorations fort intéressantes, mais pas autant que le moteur qui remplace le quatre-cylindres atmosphérique de 2,0 litres et le turbo de 1,6 litre (développant 147 et 175 chevaux, respectivement). Le Kona N devrait en effet partager le moteur turbo de 2,0 litres de la Veloster N, qui génère 275 chevaux et un couple de 260 livres-pied. Son rendement risque toutefois d’être un peu différent.

Si une boîte manuelle à six rapports semble peu probable, attendez-vous à une automatique conventionnelle ou encore du type à double embrayage. La plus grande question est celle-ci : Hyundai optera-t-il pour un rouage à traction comme avec la Veloster N ou encore pour un rouage intégral comme certaines versions du Kona? On gagerait sur la deuxième option.

Par ailleurs, une rumeur parle d’une suspension à bras multiples pour remplacer la poutre de torsion à l’arrière.

Quand verra-t-on le Hyundai Kona N? Eh bien, son développement semble loin d’être terminé, donc on pourrait devoir attendre environ deux ans. La compagnie n’a pas voulu lancer le Kona hybride en Amérique du Nord, alors espérons que celui-ci viendra chez nous.