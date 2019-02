Le Hyundai Palisade 2020 fait ses débuts canadiens à Toronto

Article par Michel Deslauriers

Le nouveau multisegment intermédiaire à trois rangées de Hyundai arrive bientôt au Canada, et il effectue sa première sortie publique au pays au Salon de l’auto de Toronto.

Le Hyundai Palisade 2020 remplace le Santa Fe XL au sein de la gamme du constructeur, et il est équipé d’un V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux et un couple de 262 livres-pied. Le rouage à traction est disponible au Canada, vraisemblablement dans la déclinaison de base, alors que le rouage intégral sera offert dans les versions plus cossues.

Le nouveau Palisade affrontera les Ford Explorer, Honda Pilot, Toyota Highlander et Nissan Pathfinder, entre autres, dans le segment des VUS intermédiaires. Cependant, Hyundai tente d’accrocher des acheteurs avec une cabine soigneusement bien finie et un design extérieur quelque peu unique.

L’habitacle du VUS peut transporter jusqu’à huit passagers et peut être rempli d’équipement tel qu’un système d’intercom permettant aux occupants à l’avant de converser avec les passagers arrière, un système de caméras à 360 degrés et un système multimédia avec écran tactile de huit pouces – ou dix pouces en option.

Ce nouveau véhicule utilitaire sera en vente cet été. Entre temps, vous pouvez lire le premier essai du Hyundai Palisade 2020 du Guide de l’auto.