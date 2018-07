Le Hyundai Santa Fe 2019, beaucoup plus moderne, coûtera à peine plus cher

Article par Le Guide de l’auto

Il n’est pas rare qu’une compagnie qui se dote d’un nouveau modèle d’entrée de gamme augmente substantiellement le prix de ses autres véhicules pour faire de la place. Ça aurait pu être le cas chez Hyundai avec la venue du multisegment Kona, mais même le Hyundai Santa Fe 2019 entièrement redessiné – beaucoup plus rigide, dynamique, moderne et spacieux que son prédécesseur – demeurera dans sa fourchette de prix habituelle.

En fait, l’écart n’est que de 200 $ ou 300 $ dans bien des cas. Par contre, l’accès à certaines commodités a été repoussé de quelques échelons, comme les sièges en cuir et le toit panoramique.

Rappelons que notre collègue Gabriel Gélinas a brossé un portrait exhaustif à la suite de son premier contact exclusif avec le nouveau Santa Fe en Corée cet hiver. Vous aurez aussi noté qu’il perd son suffixe « Sport » étant donné que son grand frère, le Santa Fe XL, changera de nom pour 2020.

Le catalogue débute donc avec le Santa Fe Essential à traction avant (28 999 $), qui comprend de série un écran tactile de sept pouces, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto, un volant et des sièges avant chauffants, des roues en alliage de 17 pouces ainsi qu’un moteur à quatre cylindres de 2,4 litres à injection directe qui développe 185 chevaux via une nouvelle boîte automatique à huit rapports.

Pour 1 200 $ de plus, on obtient l’ensemble Hyundai SmartSense incluant entre autres un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/départ, une assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons, un système de maintien dans la voie et une alerte de baisse d’attention du conducteur. Un autre 2 000 $ nous donne droit à la traction intégrale HTRAC multimode.

Cette dernière se trouve bien entendu sur toutes les autres versions du Hyundai Santa Fe 2019, à commencer par celle appelée Preferred (35 099 $), qui ajoute notamment des aides à l’évitement de collision transversale arrière et dans les angles morts, une clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir, un climatiseur automatique deux zones avec dégivrage automatique des glaces ainsi que le service de connectivité et de télématique Hyundai BlueLink. Ici, un supplément de 2 000 $ change le moteur de base pour un quatre-cylindres turbo de 2,0 litres à injection directe développant 235 chevaux et muni d’un dispositif d’arrêt/démarrage automatique permettant de sauver de l’essence.

Le prix du futur Santa Fe turbodiesel de 2,2 litres, qui génère 190 chevaux et 322 livres-pied de couple, n’a cependant pas encore été annoncé.

Ensuite, il y a la version Luxury (41 899 $) avec des sièges en cuir noir, gris ou beige, un système de surveillance par caméra sur 360 degrés, un hayon à commande assistée et un toit ouvrant panoramique. Vient finalement la version Ultimate (44 999 $), qui renferme un écran tactile de huit pouces avec système de navigation, une chaine audio haut de gamme Infinity, un affichage tête haute, des essuie-glaces à détecteur de pluie et un chargeur sans fil pour téléphones.

Fait à noter : le Santa Fe 2019 est également livrable avec un système d’assistance à la sortie sécuritaire, qui verrouille temporairement les portières arrière lorsque des voitures ou des vélos se rapprochent par l’arrière, de façon à ce que les passagers ne puissent sortir du véhicule que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. C’est une première dans l’industrie.

Le nouveau Hyundai Santa Fe 2019 arrivera chez les concessionnaires cet automne, mais vous pouvez précommander le vôtre dès maintenant.