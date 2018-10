Le Jeep 1945 de cet acteur pourrait être à vous

Article par Germain Goyer

Il l’a acquis directement de l’armée américaine suite à la Deuxième Guerre mondiale.

Le Willys Jeep MB 1945 ayant déjà appartenu à Steve McQueen sera mis à l’enchère dans le cadre d’un encan orchestré par Silverstone Auctions en novembre prochain.

La firme estime qu’il se vendra pour une somme oscillant entre 80 000 £ (137 000 $ CAN) et 100 000 £ (171 000 $ CAN).

Les fervents amateurs de voitures se souviendront entre autres de lui pour son rôle dans Bullitt et dans Le Mans. N’oublions que cet acteur était un mordu de l’automobile. Il a aussi possédé une Ferrari 272 GTB/4, une Jaguar XKSS ainsi qu’une Porsche 911S.

Steve McQueen a acquis ce Jeep directement de l’armée américaine suite à la Deuxième Guerre mondiale. Il est à noter qu’il a lui-même rejoint les rangs de la marine américaine entre 1947 et 1950.

En 1984, soit quatre ans après sa mort, ce Jeep a été vendu pour une première fois à l’encan. À l’époque, un dénommé J. McClughan est reparti à son volant en échange de la modique somme de 6 000 $ US. Celui-ci l’a par la suite vendu au propriétaire actuel.

Comme on peut le constater en jetant un coup d’œil aux quelques photos, ce 4×4 semble en très bon état. Et ce n’est pas le fruit du hasard. Il a été entièrement restauré au Royaume-Uni par les spécialistes de l’entreprise Jeeparts.

Au nouveau propriétaire seront remises les plaques d’immatriculation californiennes d’origine en plus de toute la documentation qui prouve l’historique de ce Jeep bien particulier.