Le Jeep Gladiator 2020 arrive au Québec

Article par Germain Goyer

C’est à Montréal que Jeep dévoilera le Gladiator en primeur canadienne dans le cadre du Salon de l’auto.

Le Gladiator devient le premier pickup offert par Jeep depuis la disparition du Comanche en 1992. Au cours des mois qui ont précédé son dévoilement mondial au Salon de l’automobile de Los Angeles en novembre dernier, les rumeurs à son endroit étaient plus que nombreuses.

Un véritable Jeep

Bien que le Gladiator soit doté d’une boîte de chargement à l’arrière, il demeure un véritable Jeep. C’est sans surprise qu’on apprend qu’il est équipé du légendaire système à quatre roues motrices qui a bâti la réputation de la marque.

Comme c’est le cas également avec le Wrangler, il est possible de retirer le toit et les portières et de rabattre le pare-brise afin de rouler les cheveux au vent à bord du Gladiator.

Même si sa devanture ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du Wrangler, le Gladiator est présenté comme un modèle à part entière chez Jeep. Seule une variante à quatre portes sera proposée.

Deux moteurs spectaculaires

Au chapitre de la motorisation, les consommateurs pourront opter entre deux moteurs à six cylindres. De série, le Jeep Gladiator sera livré avec le traditionnel V6 Pentastar de 3,6 litres, un moteur qui a fait ses preuves depuis longtemps chez Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Jumelé à une boîte automatique à huit rapports ou à une manuelle à six rapports, il peut compter sur une puissance de 285 chevaux et un couple de 260 livres-pied.

Dès 2020, le Gladiator pourra aussi être animé par un moteur diesel de 3,0 litres générant 260 chevaux et 442 livres-pied. Seule la boîte automatique pourra accompagner cette version.

Il est prévu que les premiers exemplaires du Jeep Gladiator 2020 arrivent chez les concessionnaires au milieu de l’année 2019. Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, allez faire un tour au Salon de l’auto de Montréal!