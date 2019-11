Le Kia Niro 2020 gagne en style et en sécurité

Article par Guillaume Rivard

Le multisegment sous-compact hybride Kia Niro a vu le jour il y a trois ans, donc l’heure est venue de lui donner une mise à jour de mi-mandat. C’est exactement ce qu’a dévoilé la compagnie au Salon de l’auto de Los Angeles 2019 cette semaine.

« C’est difficile d’améliorer une formule gagnante, mais nous essayons toujours d’y arriver avec chacun de nos produits. Le Niro 2020 offre ce qu’il y a de meilleur et de plus nouveau à nos clients tout en préservant l’excellente valeur, l’utilité et la performance du Niro original », a déclaré Michael Cole, président de Kia aux États-Unis.

L’extérieur s’embellit avec de nouveaux phares et antibrouillards, une nouvelle calandre arborant un motif à losange ainsi que des feux de jour à DEL sous la forme de doubles flèches. À l’arrière, la fausse plaque de protection est plus large et plus proéminente, tandis que les feux à DEL ont un look plus techno. Kia propose également de nouveaux designs pour les jantes de 16 et 18 pouces.

L’habitacle du Niro 2020, d’autre part, présente une instrumentation derrière le volant dont l’affichage de sept pouces a été repensé. Un écran tactile de huit pouces est maintenant inclus de série, mais il est possible de l’agrandir à 10,25 pouces en option, le tout assorti d’un système de navigation et d’une chaîne audio Harman/Kardon.

De nouvelles palettes au volant permettent tantôt une conduite en mode manuel, tantôt un contrôle actif du système de freinage régénérateur. Un frein de stationnement électronique et un éclairage ambiant personnalisable à six couleurs sont aussi disponibles.

Kia rend par ailleurs le Niro plus sécuritaire en bonifiant les systèmes d’avertissement de sortie de voie et d’aide au maintien dans la voie ainsi qu’en ajoutant des phares de route assistés.

Rien ne change sous le capot, toutefois. Le moteur à essence de 1,6 litre et le moteur électrique développent ensemble 139 chevaux et 195 livres-pied de couple. En ville, la consommation d’essence peut être aussi basse que 4,5 L/100 km.

Le prix du Kia Niro 2020 sera connu à l’approche de sa mise en vente au début de l’an prochain. À propos, le Niro hybride rechargeable recevra les mêmes améliorations et arrivera sur le marché en même temps ou presque.