Le Kia Niro électrique se dévoile et promet 380 km d’autonomie

Article par Michel Deslauriers

Les petites familles qui recherchent un moyen de transport très peu énergivores à un prix raisonnable n’ont toujours pas beaucoup d’options, surtout si elles aimeraient quelque chose de 100% électrique. Des voitures comme la Chevrolet Bolt, la BMW i3 et la Volkswagen e-Golf ont leurs limites. Heureusement, les choses vont passablement changer dans les 12 à 24 prochains mois avec le lancement sur le marché du Hyundai Kona électrique (avec son autonomie d’environ 400 kilomètres) ainsi que des futurs multisegments électriques de Ford et de Volkswagen, notamment.

Une autre alternative pratique et fort intéressante, bien sûr, sera le tout nouveau Kia Niro EV, dont le dévoilement a eu lieu vendredi dernier lors de la 5e Exposition internationale des véhicules électriques à Jeju, en Corée du Sud.

Déjà primé, le Niro devient encore meilleur

Disponible en versions hybride et hybride rechargeable, le Niro s’est récemment mérité le prix du Véhicule utilitaire vert canadien de l’année 2018 de l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC). Ajoutez-lui le groupe motopropulseur électrique de nouvelle génération de Kia et vous obtiendrez un petit véhicule familial assez exceptionnel pouvant parcourir jusqu’à 240 kilomètres avec une pleine charge de sa batterie de 39,2 kWh ou encore plus de 380 kilomètres à l’aide de la batterie au lithium-polymère de 64 kWh en option.

Reste à voir si – et à quel point – la capacité de chargement du Niro (635 litres ou 1 789 avec les dossiers arrière rabattus) sera affectée par l’ajout de ces composantes. Le résultat risque quand même de nous impressionner.

Le Kia Niro EV a été dessiné conjointement par les studios de design de la marque en Californie et en Corée dans le but d’apporter une nouvelle dimension à la catégorie des utilitaires compacts écoresponsables. Il s’inspire du prototype du même nom qui avait été présenté en début d’année au CES à Las Vegas et il incarne une approche stylistique dite « épurée et à la fine pointe de la technologie ».

Visuellement, le Niro électrique ressemble presque à s’y méprendre au modèle ordinaire à essence, mais on retrouve bien entendu quelques différences, notamment pour le rendre plus aérodynamique. Mentionnons la calandre fermée, les prises d’air un peu futuristes avec des insertions de couleur turquoise, les feux de jour à DEL en pointe de flèche et les jantes au design unique. Sur les flancs, le véhicule arbore une mince ligne de relief et des vitres arrière fuselées.

À quand sur nos routes?

Si le Kia Niro EV doit se mettre en vente en Corée au cours de la seconde moitié de 2018, ne l’attendez pas ici avant les premiers mois de 2019. Le prix devrait être très concurrentiel, comme c’est l’habitude chez Kia. Nous allons certainement suivre ce modèle de près.