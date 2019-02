Le Kia Telluride 2020 présenté au Salon de Toronto

Article par Michel Deslauriers

Kia vient de mettre la touche finale sur un nouveau VUS intermédiaire à trois rangées de sièges, et il fait ses débuts canadiens au Salon de l’auto de Toronto.

Équipé d’un V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux et un couple de 262 livres-pied, d’une boîte automatique à huit rapports et d’un rouage intégral, le Telluride profite d’une capacité de remorquage maximal de 2 268 kilogrammes (5 000 livres).

Avec de la place pour sept ou huit passagers, selon la déclinaison choisie, l’habitacle du Kia Telluride 2020 est habillé avec des matériaux de bonne facture, dont une sellerie de cuir à motif matelassé nappa avec doubles coutures en option, et des garnitures en métal brossé simulé ou des fausses boiseries au fini mat.

Parmi les autres caractéristiques disponibles, on retrouve des sièges chauffants et ventilés dans les premières rangées, un volant chauffant, un système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces, une chaîne audio Harman/Kardon à 10 haut-parleurs, une recharge sans fil pour téléphones, un système de caméras à 360 degrés et jusqu’à six ports USB répartis dans les trois rangées.

Évidemment, les dispositifs de sécurité avancés offerts dans le VUS sont nombreux, y compris régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement de précollision frontal avec freinage autonome d’urgence et détection de piétons, les feux de route automatiques, l’avertissement et la prévention de sortie de voie, la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière et l’avertissement de somnolence du conducteur.

Les prix canadiens n’ont pas encore été révélés, mais le Kia Telluride 2020 – qui concurrencera les Ford Explorer, Toyota Highlander, Dodge Durango, Hyundai Palisade, Chevrolet Traverse, Subaru Ascent et Nissan Pathfinder, entre autres – sera en vente très bientôt.