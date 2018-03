Le Lincoln Aviator 2019 se prépare pour le Salon de New York

Article par Jean Lemieux

Le VUS Lincoln Aviator effectuera un retour sur le marché, et l’édition 2019 sera dévoilée au Salon de l’auto de New York à la fin du mois de mars.

Pour l’instant, nous n’avons droit qu’à une image très peu révélatrice du VUS. Toutefois, on devine qu’il sera une fois de plus basé sur l’architecture du Ford Explorer, et sera donc de taille intermédiaire, pouvant accommoder six ou sept passagers.

L’Aviator s’ajoute donc à la gamme de camions, aux côtés du Lincoln MKC, du Lincoln Nautilus et du Lincoln Navigator. La marque a également annoncé qu’un autre véhicule utilitaire se joindrait également au portfolio lors des deux prochaines années, et que des motorisations électrifiées seraient éventuellement disponibles sur tous ses modèles.

Le nouveau Lincoln Aviator 2019 sera officiellement dévoilé le 28 mars prochain à New York, et le Guide de l’auto y sera.