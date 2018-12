Le maire de Châteauguay blâmé par le Conseil de discipline du Barreau

Crédit photo : Andrew Clark

Le maire Pierre-Paul Routhier a été blâmé par le Conseil de discipline du Barreau du Québec pour avoir représenté en tant qu’avocat le conseiller municipal Mike Gendron dans une cause qui opposait celui-ci à la Ville de Châteauguay.

Dans un jugement rendu le 27 novembre à la suite d’une plainte déposée par un citoyen, le Conseil établit que M. Routhier a contrevenu à l’article 72 du Code de déontologie des avocats en continuant de représenter son client contre la Ville tout en portant le chapeau de maire.

«L’apparence de conflit d’intérêts est une question d’ordre public. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’un membre du public raisonnablement informé est confronté à une apparence de conflit d’intérêts qui porte atteinte à l’image de la justice même en l’absence d’un réel préjudice de part et d’autre. Me Routhier a manqué à son obligation d’éviter toute situation de conflit d’intérêts ou qui en donne l’apparence» lit-on dans le jugement.

La sanction sera établie à une audience ultérieure.

Deux chapeaux

Avant d’être élu maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier, avocat de profession, représentait le conseiller Mike Gendron dans un litige datant de 2013 qui l’opposait à la Ville de Châteauguay. Celle-ci reprochait au conseiller d’avoir fourni une déclaration d’intérêts pécuniaires incomplète. Ce, en omettant de déclarer les parts que sa compagnie détenait dans deux immeubles situés sur le territoire de la Ville, dont un au 168, boulevard Saint-Jean-Baptiste, où est installé le cabinet d’avocats du maire Routhier (Routhier Goulet, avocats inc.)

Après son élection en tant que maire de Châteauguay, M. Routhier a relégué le dossier du conseiller Gendron à son associée de cabinet, Me Josianne Goulet. Il s’est adressé aux citoyens lors du conseil municipal du 19 février pour les en informer.

Malgré cette précaution, le Conseil de discipline du Barreau a jugé qu’il y avait toujours «apparence de conflit d’intérêts». Entre autres parce M. Routhier s’est présenté vêtu de sa toge en compagnie de Me Goulet lors du procès de M. Gendron. «Un membre du public raisonnablement informé aura certainement de la difficulté à s’y retrouver dans la confusion créée par les propos de Me Routhier qui affirme ne plus représenter M. Gendron depuis son élection comme maire de la Ville de Châteauguay alors que rien n’a changé entre l’élection du 5 novembre 2017 et sa vacation devant la Cour d’appel le 24 avril 2018» indique-t-on dans le jugement.

De son côté, M. Routhier estimait qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts, puisque la question en litige dans le dossier du conseiller Gendron était à ses yeux «une question de droit général qui touche toutes les municipalités du Québec», avait-il indiqué au Soleil de Châteauguay en février 2018.

M. Routhier a accepté d’accorder une entrevue au Journal demain à ce sujet.