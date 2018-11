Le maire de Châteauguay en vedette à Infoman

Crédit photo : Capture d'écran

L’émission satirique Infoman s’est moquée du comportement du maire de Châteauguay à l’égard d’une «citoyenne», dans l’émission diffusée le 8 novembre.

L’extrait faisait partie du segment «Infoman municipal», qui rassemble des situations loufoques qui se produisent dans les conseils des différentes municipalités de la province. Dans l’extrait qui concerne Châteauguay, on voit le maire Pierre-Paul Routhier se lever brusquement pour aller chercher un verre d’eau au moment où une citoyenne pose une question lors du conseil du 15 septembre. Ce qui n’a pas été mentionné dans l’émission animée par Jean-René Dufort, c’est que la citoyenne en question est l’ex-mairesse de la Ville de Châteauguay Nathalie Simon.

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois que le maire agit avec une note d’impatience quand Mme Simon s’amène au micro pendant la période de questions destinée aux citoyens. Lors du conseil du 18 février par exemple, il commence à ranger ses effets personnels dans sa valise alors que Mme Simon pose une question.

L’ex-mairesse n’a pas été très loquace lorsque le Journal l’a contactée pour lui demander de commenter la situation.

«Il n’y a pas grand-chose à commenter, si ce n’est que le savoir-vivre est une notion qui échappe à certaines personnes et que l’extrait vidéo parle de lui-même» a-t-elle écrit dans une conversation privée sur Facebook.

Est-ce qu’elle s’empêchera de poser des questions au micro du conseil pour autant? «Effectivement non», a -t-elle répondu.

«Question cocasse»

De son côté, le maire Pierre-Paul Routhier trouve «un peu dommage» que l’extrait présenté à Infoman n’ait pas été mis en contexte.

«C’était la deuxième question de Mme Simon. Et c’était en plus une question cocasse. Quel autre citoyen vient au micro pour savoir si l’on va revoir le protocole d’entente entre la Ville et la commission scolaire pour la location de gymnases? J’ai l’impression que lorsque Mme Simon vient au micro, c’est avec une intention particulière» a-t-il ajouté pour expliquer son comportement parfois teinté d’impatience à l’égard de l’ex-mairesse.