Le maire de Châteauguay rend hommage à l’ex-maire Pepin décédé subitement

Le maire de Châteauguay Pierre-Paul Routhier a rendu hommage à l’ex-maire de Saint-Constant Gilles Pepin, décédé subitement le 6 juillet à l’âge de 71 ans.

L’homme a été son homologue mais aussi son client. À titre d’avocat, Me Routhier a représenté M. Pepin qui réclamait à Saint-Constant le remboursement de ses frais juridiques à la suite de son arrestation par l’UPAC, qui n’a débouché sur aucune accusation. M. Pepin avait gagné, mais Saint-Constant a porté la cause en appel.

«Repose en paix Gilles. J’ai connu Gilles Pépin dans des circonstances un peu délicates alors qu’il était poursuivi par l’UPAC. Il s’est avéré que cette Unité n’avait aucune preuve solide contre lui et a retiré les accusations. Gilles a énormément souffert de l’amateurisme de l’UPAC. D’ailleurs il a poursuivi pour obtenir le remboursement de ses dépenses et la Cour supérieure lui a donné raison. Durant toute cette affaire, j’ai découvert une personne dévouée à la Ville de St-Constant, qui aimait cette ville et qui voulait la développer», a écrit le maire Routhier sur Facebook.

«Repose en paix Gilles. Je profite de l’occasion pour présenter mes sincères sympathies à Francine, son épouse, ainsi qu’à Danny et Julie ses enfants.»