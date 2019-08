Le Reflet a appris que le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, est en deuil de son père.

Claude Boyer est décédé à Vaudreuil-Dorion, le 25 août, à l’âge de 91 ans, indique l’avis de décès. Il laisse dans le deuil ses deux fils ainsi que de nombreux petits-enfants et plusieurs autres parents et amis. Une cérémonie en son honneur se tiendra au Salon funéraire Poissant et fils à Saint-Constant, le 8 septembre.

Le Journal offre ses sympathies à M. Boyer et les siens.