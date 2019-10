Le maire de Saint-Isidore veut une hausse de salaire de 68 % sur 3 ans

Le maire Sylvain Payant et les conseillers municipaux de Saint-Isidore s’apprêtent à s’accorder une hausse de salaire substantielle à leur assemblée publique de ce lundi 7 octobre. Un geste qui suscite la grogne chez des citoyens.

Sur un horizon de trois ans, la rémunération du premier magistrat passera de 19 000 $ à 32 000 $, soit une hausse de 68 %. Celle des conseillers grimpera de 6000 à 9000 $. Un bond de 50 %. «Nous avons fait une étude de comparaison avec d’autres municipalités similaires à la nôtre selon des critères précis établis par la Fédération québécoise des municipalités», justifie Sylvain Payant, en entrevue au Soleil de Châteauguay.

Les élus ont déterminé la nouvelle rémunération en faisant la moyenne des salaires des élus de 26 municipalités qui ressemblent à Saint-Isidore. « Nous avions des ajustements à faire. Nous nous tenons toutefois en bas de la moyenne. Au fil des ans, les tâches des élus ont changé avec la loi 121 qui donne plus de responsabilités aux municipalités afin de créer un gouvernement de proximité », soutient M. Payant.

Désaccord

Un agriculteur de Saint-Isidore et quelques citoyens manifestent leur désaccord.

Récemment, Jean-Marc Dubuc, producteur de maïs et de soya, a distribué un dépliant à tous les citoyens et commerçants de la localité pour faire valoir ses arguments. Un tableau compilant le montant des salaires des élus de 2013 à 2021 y figure. Sur cette période, les élus auront eu droit à une hausse de 264 %, dénonce M. Dubuc dans son message. «Nous avons une population à Saint-Isidore de 2740 personnes pas 27 400 personnes et 9 employés compétents pour combler le travail, sans compter le dévouement des bénévoles», ajoute-t-il.

M. Dubuc était présent lors du conseil où un avis de motion avait été adopté à propos de la rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux le 9 septembre.

« J’étais présent lors de cette assemblée et j’ai protesté verbalement », mentionne-t-il. Cette décision ne fait pas le bonheur de ce dernier et de quelques citoyens qui se sont consultés. « Les gens subissent ces augmentations sans réagir, mais moi j’ai décidé d’agir », lance M. Dubuc. (Avec Michel Thibault)