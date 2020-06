Le Marché bio-local à Candiac redémarre sa saison en force

Le Marché bio-local qui a repris pour tout l’été, le 18 juin, a accueilli près de 200 personnes. Il en avait reçu autant lors d’une première journée unique de vente de plants potagers, le 21 mai.

Sachant qu’avec la pandémie, les gens visitent l’endroit seuls pour la plupart, Geneviève Cousineau, gestionnaire, se dit heureuse.

«Nous avons manqué de produits!» s’exclame-t-elle.

Mme Cousineau souligne que les producteurs d’aliments biologiques et locaux de tomates, radis, choux, laitue, jus de fruits, miel et autres sont sur les lieux pour discuter avec les clients, leur permettant d’en apprendre plus sur ce qu’ils mettent dans leur assiette.

Le Marché bio-local se tient tous les jeudis, de 15h à 19h, jusqu’en octobre, dans le stationnement du Service des incendies, à côté de l’hôtel de ville de Candiac, sur le boulevard Montcalm Nord.