Le Mazda CX-3 2019 à l’affiche au Salon de l’auto de New York

Article par Michel Deslauriers

NEW YORK – Le VUS sous-compact de Mazda s’est avéré un choix populaire au Canada depuis son lancement pour le millésime 2016. Toutefois, dans son segment, il se classe actuellement au quatrième rang au chapitre des ventes en 2018, derrière le Nissan Qashqai, le Honda HR-V et le Subaru Crosstrek.

Mazda vient de dévoiler un CX-3 rafraîchi au Salon de l’auto de New York, qui présente un design intérieur mis à jour, une motorisation plus réactive et une liste d’équipement révisée. Vu de l’extérieur, les changements sont subtils, se limitant à des feux arrière à DEL redessinés, de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces et l’ajout de la fameuse teinte signature Rouge cristal métallisé de Mazda.

Le Mazda CX-3 2019 sera une fois de plus disponible en versions GX, GS et GT. Le quatre cylindres de 2,0 litres du VUS a été révisé pour être plus doux, augmenter son couple à travers les régimes et bonifier l’économie de carburant. Il développe maintenant 148 chevaux et un couple de 148 livres-pied, en hausse de deux dans les deux cas. La programmation G-Vectoring Control de la marque a été ajoutée, alors que la direction et la suspension du CX-3 ont été retravaillées.

Afin de réduire le bruit dans l’habitacle, on a utilisé des panneaux de porte plus épais, une lunette arrière plus épaisse et des joints de portes plus étanches. Les sièges avant ont été redessinés, tout comme la console centrale et les appuie-bras. Le CX-3 est maintenant équipé d’un frein de stationnement électronique, ce qui libère un peu d’espace et permet le réaménagement des porte-gobelets. La cabine profite également de quelques améliorations au chapitre des garnitures, et la variante GT obtient désormais une sellerie complètement en cuir. La banquette arrière devient plus fonctionnelle avec l’ajout d’un appuie-bras rabattable avec porte-gobelets.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais le Mazda CX-3 2019 devrait être mis en vente ce printemps.

Au Salon de New York, Mazda a également présenté le Kai Concept et sa technologie de motorisation SKYACTIV-X. Les deux serviront comme base à la prochaine génération de la Mazda3.