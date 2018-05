Le Mazda CX-3 2019 arrive sur le marché et dévoile ses prix

Article par Le Guide de l’auto

Afin de mieux rivaliser avec une concurrence plus nombreuse et de plus en plus moderne, le populaire Mazda CX-3 s’est amélioré pour l’année-modèle 2019, comme on a pu le voir lors de son lancement au Salon de l’auto de New York en mars. Il est en vente ce mois-ci au Canada et on connaît maintenant les détails de ses prix et de son équipement.

D’abord, rappelons que les matériaux du CX-3 2019 sont de plus grande qualité qu’avant, que l’insonorisation a été accrue, qu’un nouveau frein de stationnement électronique libère de l’espace pour du rangement sur la console centrale et que les sièges avant complètement redessinés procurent davantage de confort. À l’extérieur, on remarque une nouvelle calandre, de nouveaux feux arrière et de nouvelles roues.

Sous la carrosserie, le gain de deux chevaux, pour un total de 148, ne fera pas vraiment de différence, mais Mazda assure que le moteur est plus doux, tandis que la direction et le châssis recalibrés favorisent une conduite plus agréable.

Les trois mêmes versions

Offert à partir de 20 795 $ (une hausse de 800 $), le Mazda CX-3 GX 2019 d’entrée de gamme inclut de série un nouveau système de surveillance de la pression des pneus, sans oublier le système avancé de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, le contrôle de vecteur de force G de Mazda, un démarrage à bouton-poussoir, deux ports USB, une caméra de recul ainsi que des commandes Bluetooth d’appel mains libres et de jumelage audio. Pour 1 300 $ de plus, la boîte manuelle à 6 rapports peut être remplacée par une automatique. Ajoutez encore 2 000 $ pour obtenir la traction intégrale i-ACTIV.

Vient ensuite le Mazda CX-3 GS 2019 à 23 095 $, maintenant doté de roues en alliage de 16 pouces, de rétroviseurs électriques chauffants, de phares à allumage/extinction automatiques, d’essuie-glaces à détecteur de pluie, d’un volant en cuir chauffant, de la climatisation automatique et de nouvelles touches de couleur noir piano sur les montants. Ses sièges avant en tissu noir de catégorie supérieure comportent trois niveaux de chauffage.

Ici, en plus de la traction intégrale (2 000 $), deux ensembles d’options sont proposés. Le groupe De luxe (1 500 $) ajoute des sièges en similicuir avec accents en tissu, un toit ouvrant vitré à commande électrique, des coutures sur les accoudoirs, des insertions dans les portières, un panneau doux au toucher sur le tableau de bord en plus de quelques garnitures de chrome satiné. Le groupe i-ACTIVSENSE (1 600 $) rehausse quant à lui la sécurité avec un régulateur de vitesse intelligent capable d’immobiliser le véhicule et de le faire repartir, un système intelligent d’aide au freinage, un détecteur de piétons à l’avant, un système d’aide à l’évaluation des distances, un avertisseur d’obstruction à l’avant, un autre qui prévient les sorties de voie, un affichage tête haute en couleur sur le parebrise ainsi que des phares à DEL avec mise à niveau automatique, commande des feux de route et éclairage adaptatif.

Finalement, il y a le Mazda CX-3 GT 2019 qui débute à 30 795 $. Il se distingue grâce à une sellerie en cuir blanc ou noir avec bordure plissée et lustrée, des garnitures en suède sur le dedans des portières, du chrome sur le parechoc avant et les seuils de portière de même que des roues en alliage de 18 pouces redessinées. Côté technologie, ce modèle comprend un système d’identification des panneaux de signalisation, une chaîne audio haut de gamme Bose à 7 haut-parleurs et un système de navigation.

Notons que le Mazda CX-3 2019 est disponible en sept couleurs extérieures et que le Rouge cristal vibrant métallique, signature de Mazda, exige un supplément de 450 $.