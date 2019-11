Le Mazda CX-5 2020 reçoit plus de couple et de commodités

Article par Guillaume Rivard

Le Mazda CX-5, qui rappelons-le est le véhicule le plus populaire de la marque japonaise, reçoit une mise à jour pour 2020 à l’instar de son grand frère, le CX-9.

Le tout survient un an après l’ajout de la version haut de gamme Signature alimentée par le nouveau moteur turbocompressé de 2,5 litres et seulement quelques mois après que le nouveau moteur diesel de 2,2 litres soit enfin arrivé sur le marché.

Les ingénieurs du Mazda CX-5 2020 ont augmenté légèrement le couple du moteur turbo, qui passe de 310 à 320 livres-pied lorsqu’on utilise de l’essence super à indice d’octane de 93. La puissance demeure à 250 chevaux (227 avec de l’essence ordinaire).

Ils ont ensuite amélioré les niveaux de bruits et de vibrations du CX-5 afin de le rendre encore plus doux et silencieux sur la route. D’un autre côté, le son du moteur est maintenant amplifié grâce à un nouveau système électronique.

Autre nouveauté importante : le Mazda CX-5 2020 se dote d’une nouvelle fonction d’aide à la traction hors route. Lorsque les pneus diamétralement opposés perdent de l’adhérence, le système cesse de réduire le couple du moteur et augmente la force de freinage sur les pneus sans adhérence. La puissance est alors transférée aux pneus qui sont encore au sol pour permettre au véhicule de retrouver du mordant et poursuivre sa route.

De plus, la gamme complète des technologies de sécurité i-Activsense de Mazda figure maintenant de série dans le CX-5. Idem pour les phares à allumage et extinction automatiques ainsi que les essuie-glaces à capteur de pluie.

À l’intérieur, l’écran tactile de sept pouces des modèles de base comprend un nouvel affichage en lien avec le système de désactivation des cylindres, ce qui permet de mieux apprécier l’efficacité du moteur atmosphérique de 2,5 litres. Ce dernier libère encore une puissance de 187 chevaux et un couple de 186 livres-pied.

Notons enfin la télécommande de clé redessinée et les nouvelles palettes de changement des vitesses en version GT.

Tous les détails et les prix canadiens du Mazda CX-5 2020 seront annoncés prochainement. Nous mettrons à jour cette page peu de temps après.