Le mécontentement des résidents concernant le déglaçage des rues de Delson se poursuit

Crédit photo : Gracieuseté

Des résidents de Delson ont envoyé des photos au Reflet pour dénoncer les méthodes de déglaçage des rues que la Municipalité a entrepris ces derniers jours.

Parmi les doléances qui reviennent, les contribuables dénoncent l’amoncellement de la glace et de la neige qui, en plus d’obstruer leur entrée, cache selon les cas leur propriété, comme le montre ces clichés.

La Ville de Delson a indiqué que le déglaçage des rues se poursuit afin de dégager les puisards et améliorer le drainage pour le prochain redoux.

«Les travaux se feront de jour et de nuit, avec l’objectif de déglacer toute la ville avant le 15 mars», lit-on dans le communiqué envoyé au Reflet.

«Les employés de la Ville ont commencé à dégager les entrées charretières des citoyens, en commençant par les rues déjà déglacées, pour ensuite suivre le déneigeur et dégager les accès aux résidences, après son passage. De plus, nous continuons l’épandage d’abrasifs de manière à accélérer le plus possible la fonte de la glace, en tenant compte des conditions météorologiques», a rappelé Delson.