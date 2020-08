Le meilleur sentier où faire du vélo de montagne à Lac-Beauport

Avis à tous les amateurs de vélo de montagne qui planifient faire un arrêt dans les environs de Québec : le Sentiers des Moulins à Lac-Beauport est un endroit reconnu et apprécié des cyclistes.

C’est la qualité de ses sentiers enduro qui a fait sa renommée. C’est un type de trajet qui comprend environ 80% de descente et 20% de montée.

Depuis 2015, 5 descentes assez techniques ont été fabriquées à partir du sommet de la haute colline principale. Parmi celles-ci, c’est celle appelée « Viking » qui est la plus belle.

Elle est ponctuée de ponts de bois et son tracé traverse une forêt mature d’arbres feuillus sur 1.2 km. C’est peut-être court, mais attention, puisque ça ne l’empêche pas d’être de calibre très difficile!

Des billets journaliers sont disponibles via le site web des Sentiers des Moulins, et c’est même possible de louer un vélo de montagne haut de gamme, histoire de profiter à 100% de l’expérience.