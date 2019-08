Le Mercedes-AMG Coupé GLE 53 4MATIC+ 2021 suit le VUS

Article par Guillaume Rivard

La gamme redessinée du VUS intermédiaire GLE accueille un nouveau membre. Après le sportif Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ annoncé plus tôt cette année, voici le Coupé GLE 53 4MATIC+.

Comme les autres modèles « 53 » chez AMG, celui-ci mise sur un six-cylindres turbo doté d’un compresseur électrique et d’un alternateur-démarreur EQ Boost de 48 volts. En plus des 429 chevaux et du couple de 384 livres-pied du moteur à combustion, cette forme d’hybridation légère ajoute 21 chevaux et 184 livres-pied pendant de brefs moments, permettant au véhicule d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.

Jumelé à une boîte automatique AMG SPEEDSHIFT à neuf rapports ainsi qu’à une transmission intégrale 4MATIC+ signée AMG Performance, le GLE 53 4MATIC+ propose sept modes de conduite. Il y a d’abord Glissant, Confort, Sport, Sport+ et Individuel, puis deux modes conçus pour un usage hors route : Sentier et Sable.

La technologie AMG DYNAMIC SELECT adapte plusieurs paramètres en fonction du mode choisi, dont la réponse du moteur et de la boîte de vitesses, la sensibilité de la direction, l’amortissement de la suspension et, dans certains cas, le son du véhicule.

Par ailleurs, le système AMG ACTIVE RIDE CONTROL promet une agilité et une tenue de route sportives en adaptant la suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+ selon les conditions de conduite.

Lorsque les modes de conduite Sport et Sport+ sont sélectionnés, la suspension s’abaisse de 15 millimètres; en mode Confort, cette opération s’effectue à partir de 120 km/h. Ceci abaisse le centre de gravité, améliore l’aérodynamisme et réduit légèrement la consommation de carburant. On peut à l’inverse augmenter la garde au sol de 55 millimètres.

Lorsque l’ensemble AMG TRACK PACE est ajouté, le système multimédia MBUX se dote d’un enregistreur de données de performance et celles-ci peuvent être projetées sur le pare-brise via l’affichage tête haute. Le conducteur peut aussi sauvegarder ses temps d’accélération et ses tours de piste.

Derrière le volant AMG Performance garni de cuir nappa se trouve un bloc d’instruments qui contient des éléments spécifiques à ce modèle, dont un menu de démarrage AMG et un choix de quatre affichages : Classique, Discret, Sport et Supersport. En activant le mode de conduite Sentier ou Sable, des paramètres hors route comme le degré d’inclinaison peuvent même s’y afficher.

En matière de design, le traitement AMG est aussi appliqué aux sièges, aux seuils de portières, à la calandre et aux pare-chocs avant, à l’aileron arrière de même qu’aux roues de 21 pouces. Et si l’aspect pratique vous importe, le constructeur dit offrir une capacité de chargement inégalée dans la catégorie, soit 1 790 litres en repliant la banquette arrière 40/20/40 (655 litres quand celle-ci est en place).

On connaîtra plus tard le prix du Mercedes-AMG Coupé GLE 53 4MATIC+ 2021 et sa date de commercialisation au Canada. Il rivalisera directement avec les versions plus sportives des Audi Q8, BMW X6 et Porsche Cayenne Coupé.