Le Mercedes-AMG GLC 43 revient plus puissant pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Comme vous le savez sans doute, le Mercedes-Benz GLC a été modernisé pour 2020, tant le VUS que le Coupé. Nous les avons essayés en Allemagne dernièrement et ils nous ont vraiment séduits, en particulier l’irrésistible GLC 63 S 4MATIC+.

Si vous recherchez une option de performance plus raisonnable qui se loge entre cette bête de 503 chevaux et la version de base développant 255 chevaux, vous serez heureux d’apprendre que le Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC est de retour lui aussi avec une série d’améliorations, dont un moteur plus musclé.

Il s’agit spécifiquement d’un V6 biturbo de 3,0 litres que les ingénieurs d’AMG ont gonflé à 385 chevaux, une hausse de 23 chevaux par rapport à l’ancien. Le couple reste toutefois à 384 livres-pied. Une boîte AMG SPEEDSHIFT à neuf rapports, elle aussi retravaillée, s’occupe de livrer des passages plus rapides.

Le GLC 43 4MATIC 2020 accélère de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes – 4,9 pour être exact. Il n’est donc pas plus explosif que le modèle 2019 malgré la cavalerie accrue.

Privilégiant le train arrière, le rouage intégral 4MATIC signé AMG Performance s’assure de fournir une motricité optimale en tout temps. Par ailleurs, les cinq modes de conduite (Glissant, Confort, Sport, Sport+ et Individuel) sont maintenant jumelés au système de contrôle de l’agilité AMG DYNAMICS et il est encore plus facile de les différencier par leurs réglages.

Au niveau du design, pas de doute, le GLC 43 4MATIC appartient bel et bien à la famille Mercedes-AMG. La calandre exclusive à AMG avec ses ailettes verticales chromées, les seuils de portières accentués et le diffuseur arrière qui intègre les deux paires d’embouts d’échappement parlent d’eux-mêmes.

Les roues AMG de 20 pouces en alliage léger peuvent être remplacées par l’un ou l’autre des ensembles de jantes en option mesurant jusqu’à 21 pouces. Ajoutons que les phares et les feux arrière à DEL ont tous été redessinés.

À l’intérieur, outre le nouveau système d’infodivertissement MBUX, le fait saillant est sans contredit le volant AMG de nouvelle génération. Disponible en cuir nappa, ce dernier présente une base plate, des sections perforées pour faire mieux respirer les mains, des coutures rouges contrastantes et des palettes de vitesses galvanisées. De nouveaux boutons de commande peuvent être utilisés pour changer l’affichage du bloc d’instrumentation et celui de l’écran multimédia par un glissement horizontal ou vertical.

Le Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 2020 sera en vente au Canada vers la fin de l’année. Son prix devrait rester similaire, soit à partir de 62 500 $.